"Wielsbeke wordt stilaan Wielsbekistan" VLAAMS BELANG PROTESTEERT TEGEN BOERKINIZWEMMEN JOYCE MESDAG

30 november 2018

02u27 0 Wielsbeke Vlaams Belang hield gisteravond een protestactie aan het gemeentehuis in Wielsbeke tegen het 'boerkinizwemmen'. Het zwembad is de voorbije maanden 3 keer afgehuurd door een vereniging die er vrouwen in boerkini liet zwemmen. "Bijna overal is het verboden, en hier in Wielsbeke kan het wél", zegt Filip Dinnewith.

"Wielsbeke wordt stilaan Wielsbekistan", steekt Filip Dinneweth van wal. Nu het Vlaams Belang na een afwezigheid van één legislatuur bij de verkiezingen vorige maand opnieuw een zetel wist te veroveren, maakt Dinneweth vanaf januari opnieuw deel uit van de gemeenteraad. "Bijna overal is het verboden om te zwemmen met een boerkini in de publieke zwembaden, maar hier in Wielsbeke mag dat. Als dat bekendraakt, gaan er steeds meer vrouwen naar Wielsbeke komen om er met een boerkini te zwemmen. Want hier worden ze met open armen ontvangen." Tot driemaal toe zou volgens Vlaams Belang een vzw het zwembad van Wielsbeke hebben afgehuurd om er dames in een boerkini te laten zwemmen. "Er werd telkens een scherm geplaatst voor het raam, zodat mensen vanuit de cafetaria het zwembad niet meer zouden kunnen binnenkijken. Zoiets kan toch niet?"





Erkende vzw

Burgemeester Jan Stevens nuanceert het verhaal dat het Vlaams Belang vertelt. "Op 28 september, 5 oktober en 12 oktober heeft een Wielsbeekse erkende vzw, die zich inzet voor de integratie van allochtone gemeenschappen en die ik niet bij naam wil noemen om privacyredenen, het zwembad inderdaad afgehuurd om dames de kans geven om te zwemmen. De drie tijdstippen vielen buiten de traditionele openingsuren van de cafetaria, dus ging het niet om publiek zwemmen. Het gordijn was in die periode weg voor reiniging, en dus werden schermen voor het raam van de cafetaria geplaatst. Blijkbaar moeten er toch enkele 'gluurders' gezien hebben dat enkele dames een boerkini droegen." Stevens benadrukt dat het zwembad zelf mag beslissen wie het gebouw huurt. "Dat kan buiten de tijdstippen dat het zwembad geboekt is. Dat gebeurt onder meer voor verjaardagsfeestjes en seniorenzwemmen." Ook de privacy die de zwemsters kregen is géén privilege, maar kan door iedereen verkregen worden. "Iedereen kan het gordijn dichtschuiven." Verder is het ook zo dat wie het zwembad huurt, kan dragen wat hij wil, zolang het hygiënisch is. In het reglement, dat 10 jaar oud is, staat dat badkledij 'welvoeglijk' moet zijn.





"Dat is een vage term, dus we gaan ons over dat reglement buigen", zegt Stevens nog. "Wie het zwembad mag huren, is trouwens geen politieke beslissing. Dat komt niet op de agenda van het schepencollege. Ik betreur ten zeerste dat het Vlaams Belang dit gebruikt om onwaarheden te verspreiden, als zou 'Wielsbeke' nu boerkinizwemmen toelaten."