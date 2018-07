"Openluchtzwembad mag niet dicht" BEZOEKERS HOUDEN PETITIE, SCHEPEN WIJST OP TE HOGE KOSTPRIJS JOYCE MESDAG

19 juli 2018

02u35 0 Wielsbeke 'Behoud het openluchtzwembad in Wielsbeke'. Een petitie van 'fans' is al door ruim 800 mensen ondertekend. "Het zwembad is misschien verlieslatend, maar is het sociale aspect niet belangrijk?", klinkt het. "Zelfs deze zomer zal de eindafrekening in de honderdduizenden euro's oplopen", vreest schepen Rik Buyse.

Het huidige zwembadcomplex van Wielsbeke, dat op dit moment bestaat uit een binnenbad en een buitenbad, is verouderd. Daarom bouwt de gemeente in de volgende legislatuur een nieuw zwembad, samen met Oostrozebeke en Dentergem. In de plannen is enkel plaats voor een indoorinstructiebad. Een buitenbad kost te veel geld, oordeelt het gemeentebestuur.





Het openluchtbad zal dus binnen enkele jaren verdwijnen, en dat is niet naar de zin van een aantal fervente bezoekers. Die zetten prompt een petitie op poten. Oppositiepartij U. springt op de kar. "Het is niet zo dat wij sowieso voor een openluchtzwembad zouden kiezen, als wij volgende legislatuur mee zouden besturen", zegt Jan De Potter (U.). "Maar we vinden wél dat de mogelijkheid grondiger onderzocht had moeten worden. Het kost inderdaad wellicht te veel geld voor de twee maanden dat er bezoekers komen zwemmen. Maar dan moet je onderzoeken of die periode niet kan uitgebreid worden: door het zwembad van mei tot september te openen, bijvoorbeeld, of door extra activiteiten te organiseren doorheen het jaar. En wat dan nog, als de gemeente nog wat moet bijspringen? Een bib brengt ook niets op, maar iedereen is het erover eens dat daar geld in geïnvesteerd moet worden. Wij denken vooral aan het sociale aspect: een vakantie naar de zon is niet voor iedereen financieel haalbaar. Voor zij die thuis blijven, is het zwembad heel waardevol."





12 tot 15 jaar

Tania Schelfhout, een van de initiatiefnemers achter de petitie, is dezelfde mening toegedaan. "Ik vind het vooral voor jongeren van 12 tot 15 jaar belangrijk dat het zwembad blijft", zegt ze. "Het is niet dat ze in Wielsbeke zoveel plekken hebben waar ze al alleen naartoe kunnen op die leeftijd, en dit is er wel zo één", stelt Tania. "Ik heb aan iedereen in mijn omgeving gevraagd om de petitie te tekenen", pikt Stefanie Debruyne in. "Waar moet je anders naartoe om je te verfrissen op een hete dag?"





Kwakkelzomers

Schepen Rik Buyse (N-VA) lijkt evenwel niet te vermurwen. "Deze zomer zal de eindafrekening opnieuw ergens in de honderdduizenden euro's oplopen", zegt Buyse. "En dan is het nu nog prachtig weer. We hebben ook al kwakkelzomers meegemaakt, waarbij we uiteindelijk maar twee weken een aanvaardbaar aantal bezoekers mochten verwelkomen. Als de gemeente het zwembad zou openhouden, zou dat betekenen dat we geld van andere posten moeten weghalen. We moeten keuzes maken."