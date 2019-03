‘Opa Punk’ (60) na 45 jaar drugsverslaving opnieuw terecht LSI

05 maart 2019

15u16

Bron: LSI 0 Wielsbeke Zestig jaar, vijfenveertig jaar verslaafd aan drugs en voor de vierde keer terecht voor drugshandel. ‘Opa Punk’ Francky R.-C. uit Zwevegem heeft wellicht enkele trieste recordcijfers op zijn naam. Dit keer verscheen hij samen met drie anderen uit Wielsbeke, Oostrozebeke en Waregem voor de rechter in Kortrijk.

Spilfiguur in de drugshandel was Levi V. (38) uit Wielsbeke. De politie kreeg lucht van de handel vanuit zijn woning en voerde begin 2017 een huiszoeking uit. Dat leverde meer dan 400 gram weed, mdma, meer dan 2.000 xtc-pillen, twee flesjes vloeibare xtc en meer dan 6.000 euro cash geld op. Bij zijn verhoor bekende hij al sinds halfweg 2016 drugs te verhandelen. Hij wees Yassin B. (30) uit Oostrozebeke aan als zijn leverancier. “Een grote leugen”, verdedigde B. zich. “Door de leugens van V. vloog ik 5,5 maanden in de cel. Maar ik ben niet de grote leverancier. Ik verkocht af en toe kleine hoeveelheden weed, meer niet.” Hij vroeg net als de anderen een werkstraf. De openbare aanklager had voor hen eerder drie jaar cel en een boete van 8.000 euro voor ogen.

Tijdens het onderzoek kwam ook ‘Opa Punk’ opnieuw in het vizier van de speurders. Hij kocht weed bij Yassin B. en een huiszoeking leverde 105 xtc-pillen, speed en cannabis op. De procureur vorderde een effectieve celstraf van 12 maanden en een boete van 8.000 euro. Franck R.-C. is al sinds zijn veertiende verslaafd aan drugs. In 2010 liep hij nog 42 maanden cel op voor de verkoop van 11 kilogram speed. Vonnis op 2 april.