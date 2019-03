Zwaardere straf in beroep na brutale verkrachting: vijf jaar cel waarvan vier jaar effectief Jeffrey Dujardin

04 maart 2019

15u46 0 Wichelen N.W. (32) uit Wichelen is in beroep veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar, waarvan vier jaar effectief, voor de brutale verkrachting van een 20-jarige vrouw uit Dendermonde. Zij gaf een emotioneel getuigenis in het hof: “Ik zal de littekens mijn hele leven meedragen”. In eerste aanleg kreeg de man ook vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief.

Na een avondje uit op 1 mei vorig jaar was het 20-jarige meisje op weg naar het station om de trein naar huis te nemen, toen W. haar met de bromfiets passeerde. “Hij zei haar dat het veel te gevaarlijk was om alleen over straat te lopen en stelde voor haar met de bromfiets naar huis te brengen”, vertelde meester Jef Vermassen. “Toen ze niet onmiddellijk overtuigd was, gebruikte hij leugens om haar toch mee te krijgen. Mijn cliënt trapte erin en stapte mee op de bromfiets.”

Toen het meisje doorhad dat hij andere plannen had, probeerde ze van de motorfiets te geraken. Ze crashten in een bocht, door de klap raakte ze bewusteloos. Hij sleurde haar het weiland in, door een prikkeldraad. “Ze heeft die nacht van kop tot teen verwondingen opgelopen”, zei Vermassen. Toen het meisje zich probeerde te verzetten, greep W. haar bij de keel.

De procureur-generaal vorderde vijf jaar cel. In eerste aanleg kreeg hij vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief. “Hij is een tikkende tijdbom, een combinatie van seksuele frustratie, drank en drugs. Ik raad een residentiële opname aan in de psychiatrie”, aldus de procureur-generaal.

Meester Yilmaz Meyram, de advocaat van de man, vroeg een straf met voorwaarden. Hij richtte zich tot de familie. “Hier zit een vergrijsde man, geen roofdier. Mijn cliënt heeft een andere kijk op seksualiteit en intimiteit, hij had een moeilijke jeugd. Er was seksuele frustratie die avond na een fout gelopen seksdate en hij kwam haar toevallig tegen. Hij was niet op rooftocht.”

Het hof gaf de man een zwaardere straf, hij kreeg vijf jaar cel met voorwaarden, waarvan vier jaar effectief.