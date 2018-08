Zo zal de Scheldepromenade eruit zien 18 augustus 2018

De Vlaamse Waterweg en het gemeentebestuur beginnen begin volgend jaar met de aanleg van de nieuwe promenade langs de oevers van de Schelde op Oud Dorp in Wichelen. De dijken worden er ook verstevigd en opgehoogd. De wandelpromenade strekt zich uit tussen twee nieuwe pleinen op Oud Dorp en aan het Sociaal Huis. Daar wordt het plein aangelegd in een tapijt van natuursteen, kasseien en granietstroken met trappen naar de oever. Schanskorven bekleed met hout zorgen voor een natuurlijke afscheiding met het water en kunnen gebruikt worden als zitbank. Platteland Plus levert de nodige subsidies. De Vlaamse Waterweg verhoogt de dijken ook tot 8 meter en er komt een veilige fietsverbinding van het kerkhof tot aan de Bosbeek. Daar wordt een ondergronds pompstation gebouwd om de regelmatige wateroverlast op Bohemen voorgoed op te lossen. (DVL)