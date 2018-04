Woningbrand blijkt afvalbrand 23 april 2018

De brandweer van Wichelen rukte zaterdag om 15.30 uur massaal uit voor een hevige woningbrand op Bogaert. Een bewoner van het nabijgelegen Rimeir had alarm geslagen toen hij rook en vlammen zag boven het dak van de woning.





Bij aankomst bleek dat de bewoonster enkel wat hout aan het verbranden was in haar tuin. Niet slim, want niet wettelijk. En dus kreeg ze er ook nog een PV van de politie bij. (DVL)