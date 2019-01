Wiezewoensdag in woonzorgcentrum Molenkouter Didier Verbaere

30 januari 2019

18u16 0 Wichelen In Woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen kunnen bewoners en niet-bewoners voortaan elke twee weken terecht voor een spelletje kleurwiezen op ‘Wiezewoensdag’. Een initiatief van Marc Verbrugghe en de dienst Ouderen en Thuiszorg van het OCMW. En dat doen ze met gepersonaliseerde kaarten.

Marc Verbrugghe speelt het kleurwiezen reeds sinds zijn studententijd als kinesist in de jaren ’70 in Leuven. “Ik het kleurwiezen toen geleerd op kot met medestudenten. Het is een prachtig spel dat spijtig genoeg een beetje in de vergeethoek is terechtgekomen. In tegenstelling tot het gewone wiezen is er meer variatie en meer uitdaging in het kaartspel”, vertelt Marc. Na zijn actieve beroepscarrière die hem onder meer in Frankrijk bracht, belandde hij via zijn huwelijk in het Wichelse. Daar nam hij de draad als ‘wiezers’ weer op en startte een kaartclub in het Woon Zorg Centrum.

Vrijwilligers Troef

De Dienst Ouderen en Thuiszorg kwam op het idee om de kaarten ook te personaliseren met foto’s van de vele vrijwilligers in het WZC. “Want al onze vrijwilligers zijn onze troeven en onmisbaar voor het onbaatzuchtig werk dat ze hier verrichten”, zegt Deborah De Winter van de Dienst Ouderen en Thuiszorg. “Momenteel hebben we zo’n 15-tal vaste kaarters en ook een aantal mensen uit Aalst die speciaal naar hier komen om te kleurwiezen. Nieuwe selers zijn nog steeds welkom. En ik wil gerust ook bij andere organisaties of verenigingen de regels van dit leuke leuke spel komen uitleggen”, zegt Marc.

“Samen met de vrijwilligerswerkgroep willen we mensen actief bezig houden via het kaartspel. We halen hen uit hun luie zetel en stimuleren op die manier ook nog eens hun actieve geest”, zegt Marc. Zodra de kaarten gedeeld zijn, is er in elk geval ambiance in het cafetaria van het woonzorgcentrum. Je hoort de spelers lachen en roepen om iedere verkeerde slag tot in de gangen. Je kan Marc bereiken via marc.verbrugghe@outlook.com.