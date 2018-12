Wichelen zet verdienstelijke inwoners in de bloemetjes Didier Verbaere

26 december 2018

De gemeente Wichelen heeft op de laatste gemeenteraad van het jaar een aantal verdienstelijke inwoners in de bloemen gezet. Daar waren ook wat heldendaden bij. Peter Gerritsen, schipper van de overzetboot aan het Veer van Schellebelle haalde een drenkeling uit de Schelde aan zijn overzet. Linde Van Hauwermeiren, Gill De Craecker en Philippe Wilmotte toonden hun moed bij het redden van onafscheidelijke huisdieren.

Op culinair vlak was er hulde voor Charlotte Rasschaert en Nick Van Rysselberghe. Zij behaalden een score van 13 op 20 in de Gault&Millau-gids, jaargang 2018 met hun restaurant The Bayou. Geert Fack en Veerle Moeyersoons hebben het beste café van Wichelen en Nadine Defieuw en Dirk en Vincent Venneman wonnen de verkiezing met De Fritshop als beste frituur

Robin De Wolf behaalde de 8ste plaats in de Europese Cyber Security Challenge, een competitie tussen 17 Europese toppers. En Geert Lammens maakte een fietsrit doorheen Europa naar Athene en ging langs met een verbroederingsgeschenk in de zustergemeente Oetz in Tirol.

Jarne Hofman, Jo Wouters, Hans Van den Bogaert, Mia Van Herreweghe, Peter Van der Burght, en Robbe De Schrijver zetten zich in als zwerfvuilruimers in hun woonomgeving. Lauralyn Vermeersch werd Miss Exclusive 2018. Filip Van Zomeren zet zich in als vrijwilliger in ’t Ankerpunt in Serskamp

Berlinda Christiaens is Laureaat van de Arbeid (bronzen ereteken), Rita De Moorkreeg een gouden medaille als Laureaat van de Arbeid. Net als Frida Meuleman en Rosita Buyl. Allen in het OCMW. Fernand Verlee kreeg een gouden ereteken in de bouwsector.