Wichelen richt werkgroep zwerfvuil op Didier Verbaere

20 maart 2019

09u19 0 Wichelen In het sociaal huis van Wichelen kwamen een 20-tal geëngageerde inwoners samen voor de opstart van een werkgroep zwerfvuil/sluikstorten.

“We willen samen met de inwoners de problematiek aanpakken”, zegt schepen van milieu Eric Jacobs. “Het is de bedoeling om in de eerste plaats de bevolking te sensibiliseren, anderzijds gaan we proberen om samen het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten te coördineren op de meest vervuilde plaatsen. En om de daders op heterdaad te betrappen en te beboeten. Op deze manier hopen we om samen te zorgen voor een propere gemeente”, besluit Jacobs.