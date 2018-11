Wandeling rond Paardenweide Didier Verbaere

14 november 2018

Natuurpunt Scheldeland gaat op zondag 18 november wandelen in en rond de Paardenweide. De nieuwe natuur na de Sigmawerken en de waterrijke gebieden van Wijmeers, Bergenmeersen en Paardenweide in de Kalkense Meersen in Wichelen vormen een magneet voor pleisterende en doortrekkende water- en waadvogels. Walter Van der Meulen van vzw Durme is gids. Afspraak om 14 uur aan café ‘Oud Brughuys’ aan de Brugstraat 55 in Berlare. Stevige schoenen of laarzen en een verrekijker zijn aanraders. Info op 0479/39 60 78.