Wagen uit bocht 25 januari 2018

In de Hoekstraat in Schellebelle is dinsdagavond omstreeks half acht een wagen uit de bocht gegaan. Een vrouw die richting spoorweg reed, verloor net voorbij de Oostakkerstraat de controle over het stuur. De wagen belandde tegen een gevel en de vrouw raakte lichtgewond. Zij werd voor verzorging weggevoerd. De schade aan de gevel viel mee. Vrijwilligers van brandweerpost Wichelen ruimden olie en brokken van de baan. (KMJ)