Wagen ramt elektriciteitspaal op Heide in Wichelen Didier Verbaere

23 december 2018

03u16 0

Op de Heide in Wichelen ramde een man met zijn Volvo XC60 zaterdagnacht even over middernacht een verlichting- en elektriciteitspaal. De bestuurder week om onbekende redenen van de baan af, belandde in de grasberm en reed dwars door een akker voor hij frontaal links vooraan met zijn wagen de paal ramde. Die knakte volledig af en zweefde enkel nog gesteund door de elektriciteitskabels boven de straat. De brandweer van Lede en de politie sloten de straat af in afwachting van Eandis om de kabels los te koppelen. De chauffeur zelf raakte niet gewond.