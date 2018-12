Wagen mist bocht en ramt paal in Rimeirstraat Didier Verbaere

10 december 2018

In de Rimeirstraat in Wichelen miste een chauffeur maandag omstreeks 16 uur een bocht en knalde tegen een verlichtingspaal. De kabel hing door het ongeval los over de rijweg en de brandweerkorpsen van Wichelen, Lede en Aalst kwamen ter plaatse om de kabel weg te halen en de rijbaan schoon te maken. De chauffeur kwam er met de schrik en zonder schrammen van af.