Vrouw (60) slaat jongedame in gezicht: "Je bent een profiteur" 02u51 0 Wichelen Aan het OCMW in Wichelen heeft de 24-jarige C.B. enkele rake klappen gekregen van een zestigjarige vrouw. C. kampt al jaren met psychische problemen en moet leven van een kleine uitkering. Toen ze een voedselpakket ging afhalen, liep het fout. Ze wilde uit haar wagen stappen, toen de vrouw plots op haar afvloog. "Ze maakte me uit voor 'profiteur van de staat' en sloeg me in het gezicht", aldus een aangeslagen C.

Het incident gebeurde na de middag aan het OCMW-gebouw in Wichelen. De jonge vrouw was samen met haar tante naar daar gereden om een voedselpakket af te halen. Bij aankomst was er een groepje van zeven vrouwen en een man aan het petanquen, toen plots een van de vrouwen op de auto afstapte. "Ze begon naar mij te roepen en me te verwijten voor het vuil van de straat. Plots kreeg ik een slag in het gezicht en duwde ze de deur van mijn wagen weer dicht waardoor mijn voet er tussen kwam te zitten", klinkt het.





Gekleineerd

"Behalve de fysieke pijn ben ik ook mentaal enorm onder de indruk. Ik durf al zo moeilijk buitenkomen, maar nu is de angst nog groter. Zo zal ik nooit meer naar het OCMW gaan. Ik kan niet begrijpen hoe iemand tot zoiets in staat is. Ik voel mij enorm gekleineerd."





De familieleden zijn ook zwaar aangeslagen en kunnen zo'n blind geweld niet begrijpen. Naast de verwondingen zijn ook de gsm en de bril van het slachtoffer kapot. Volgens C. zouden de 60-plussers ook al meerdere keren voor overlast hebben gezorgd.





OCMW-voorzitter Christoph Van de Wiele betreurt het incident, maar ontkent dat de ouderen al voor problemen gezorgd hebben. "Wij keuren dit gedrag uiteraard niet goed en iedereen die hier komt, willen we goed ontvangen. We zullen zeker onderzoeken wat er gebeurd is", aldus Van de Wiele.





Klacht

C.B. diende na de feiten onmiddellijk klacht in bij de politie. Die onderzoekt de zaak.





"Ik hoop dat ze haar snel kunnen vinden en dat ze gestraft wordt voor haar daden. Ik zal ook een schadevergoeding eisen voor alle kosten die ik zal moeten maken", besluit de vrouw. (KBD)