Vrachtwagen mist bocht en ramt muur 10 februari 2018

In de Lange Haagstraat in Schellebelle heeft een vrachtwagen gisteren om 11 uur een scherpe bocht gemist en is rechtdoor tegen een omheining en een muurtje van een pompstation aan de Molenbeek gereden. Een tegenligger kon een frontale botsing maar nipt vermijden door uit te wijken naar het andere rijvak. Daar kon de bestuurder opnieuw een aanrijding maar nipt vermijden met een wagen die achter de vrachtwagen reed. De trucker is vermoedelijk onwel geworden en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer kwam de brokstukken van het muurtje opruimen. (DVL)