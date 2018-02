Voorstelling Abrupt Gemompel 17 februari 2018

02u50 0

In Arte Libro in Schellebelle wordt morgen om 11 uur het boek Abrupt Gemompel voorgesteld, een boek met handschriften van dichter Roland Jooris. Het boek werd gedrukt op slechts 200 exemplaren op de persen van Cultura in Wetteren en van ieder handschrift uit het boek is ook één reproductie op Arches Aquarelle van 58 bij 48 centimeter gedrukt. De expo loopt tot 25 februari op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur en op afspraak. Arte Libro vind je in de Hekkergemtraat 79. (DVL)