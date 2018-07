Veroordeelde stalker bedreigt buren met de dood: "Twee jaar cel en toch loopt hij hier weer" DIDIER VERBAERE

25 juli 2018

02u34 8 Wichelen De 38-jarige Danny S., die in mei veroordeeld werd tot 2 jaar cel na belaging, blijft het gezin van Brigitte Van Bever (54) terroriseren. Na zijn veroordeling kreeg hij een sociale flat in de buurt. Onlangs bedreigde hij Brigitte met de dood. Het gezin slaakt nu een noodkreet en smeekt het gerecht om de geweldenaar te laten opnemen.

Danny S. is geen onbesproken blad. Hij werd al 14 keer veroordeeld voor verkeersdelicten en vier keer voor slagen en verwondingen, drugsfeiten en verboden wapendracht. Drie jaar geleden trok hij in bij zijn moeder in de rustige wijk Kloosterland. Toen begon de nachtmerrie voor Brigitte Van Bever (54) en haar zonen Kjell (30) en Yoshi (26). Vandalisme, bedreigingen en verwijten waren er dagelijkse kost. Begin vorig jaar werd de achterdeur ingegooid met een houten bal.





Wraak

"De zoveelste provocatie van Danny", zucht Brigitte. Hij bonkte 's nachts soms langdurig op de muur, klom over de afsluiting, vernielde bloembakken in de tuin en beschadigde de wagen van Brigitte. Hij voelde zich afgewezen door zijn buurvrouw en zon op wraak. "Hij stuurde constant seksueel getinte berichten naar mijn gsm. Maar omdat ik niet reageerde, begonnen de pesterijen. Het ging van kwaad naar erger. Dagelijks werden ook eieren en tomaten tegen onze achtergevel gegooid en bedreigde hij mijn kinderen", vertelt Brigitte. Wekelijks schalde 's nachts ook luide muziek door de boxen van de buurman. In diezelfde periode belandden nog een bloempot, petanqueballen, aardappelen en een ijzeren staaf tegen de achterdeur van het gezin. Brigitte en haar kinderen leden erg onder de terreur. Ze belandde zelfs even in het ziekenhuis toen ze de stress niet meer aankon.





Zelf minimaliseert de buurman de feiten. Hij beschuldigt de buurvrouw ervan dat ze zijn laptop hackte en dat zij avances maakte. In een verhoor van de politie heeft Danny het over stemmen die uit zijn stopcontact komen en maakt hij melding van een buidelrat op zijn zolder die straling geeft. Hij vertelde de agenten ook dat hij virtuele spinnen ziet die zijn computer hacken. En dat de Noord-Koreaanse leider uit zijn boom afdaalde en dreigend naar hem toe kwam.





Opname in psychiatrie

In mei werd Danny S. veroordeeld tot 2 jaar cel en moet hij de materiële en morele schade vergoeden. Maar hij zat nog geen dag in de cel en betaalde nog geen cent terug. Wel kreeg hij een sociale flat op amper enkele straten van het gezin toegewezen. Sindsdien begonnen de pesterijen opnieuw. Burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) schreef een brief aan de procureur met vraag om collocatie. "We hebben al herhaaldelijk aan de alarmbel getrokken. Enkele maanden geleden werd hij al korte tijd opgenomen in de psychiatrie, maar eigenlijk is een definitieve en langdurige collocatie de enige oplossing voor er ergere dingen gebeuren", aldus de burgemeester.





