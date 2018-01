Verdwenen chauffeur had glas te veel op 02u51 2

De chauffeur die zondagavond na een botsing tegen een gevel in de Steenstraat in Lede de benen nam, kon snel opgespoord worden. De 27-jarige man uit Wichelen legde een positieve ademtest af. Hij zal zich later voor de politierechter moeten verantwoorden voor vluchtmisdrijf en rijden onder invloed. (FEL)