Tweede dag met getuigenverhoor in proces Schellebellemoord: “Ga je mij de boeikes aandoen?” Jeffrey Dujardin

29 januari 2019

09u46 5 Wichelen In het Gentse hof van beroep is tweede dag van start gegaan in het proces in de zaak rond de Schellebellemoord gestart. Gedurende twee dagen werden 21 getuigen verhoord. Vandaag werden de laatste getuigen gehoord. De zaak is hierna uitgesteld, na een bijkomend getuigenverhoor zal de zaak gepleit worden op 6 en 7 mei.

Prosper Van Der Borght (78) beraamde samen met zijn dochter Berlinda, met wie hij een incestueuze relatie had, het plan om zijn zoon te vermoorden. Eddy werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle. De correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeelde de nu 78-jarige Prosper tot 26 jaar cel. Zijn dochter Berlinda kreeg 24 jaar, en de twee schutters 24 en 18 jaar cel. Allen gingen ze in beroep.

Agressieve aard

De eerste dag bleek een lange te worden, het proces startte rond 9 uur en duurde maar liefst tot 21 uur. Daarbij was vooral de getuigenis van de incestueuze dochter van Prosper Van Der Borght opvallend. Candy Van Der Borght sprak over hoe ze wist van de moord, maar er niks van geloofde. Daarnaast spraken meerdere getuigen over de agressieve aard van het slachtoffer, Eddy. “De ene keer was het zwaar geweld, de andere keer nam hij iemand bij de kraag en zette hij die persoon tegen de muur”, zei een getuige.

Dinsdag kwam een dokter, zijn pneumoloog, getuigen over de medische toestand van Prosper. “Hij is verschillende keren al opgenomen met acute longproblemen. En is ook al verschillende malen geopereerd sinds 2011. Prosper heeft een ernstig zuurstoftekort en moet regelmatig aan de zuurstoffles.” Een andere dokter verklaarde dat het niet aan te raden is om de zeventiger naar de gevangenis te sturen, gezien zijn medische toestand. Daarover wou de pneumoloog zich niet uitspreken, “Ik weet niet hoe wat de gevangenis heeft qua medische voorzieningen.”

Ga je mij de boeikes aandoen?

Opvallend was ook de getuigenis van een politierechercheur die als eerste ter plekke was op de feiten in 2011. “Er waren onmiddellijk verdachtmakingen binnen de familie”, getuigde de rechercheur. “Ze waren emotieloos en koel bij het overlijden van het slachtoffer.” De rechercheur had na de feiten ook een gesprek met Prosper, “Eddy had nooit geld genoeg. Prosper verklaarde dat hij af en toe tikken kreeg van zijn zoon, hij zag dat als terreur. Dat werd ook bevestigd door anderen in de familie.” De rechercheur zei wel dat één zin hem bijbleef bij de eerste vaststellingen. “Prosper vroeg me al lachend: ‘Ga je mij de boeikes aandoen?’ Hij liet toen al uitschijnen dat hij er iets mee te maken had.”

Na het getuigenverhoor vroeg de verdediging om conclusietermijnen. Ook zal er nog een bijkomend getuigenverhoor plaatsvinden op 18 februari. De zaak zal dan verder behandeld worden op 6 en 7 mei.