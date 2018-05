Twee rijbewijzen ingetrokken 17 mei 2018

Bij een verkeersactie op de Ledebaan en Bohemen in Wichelen werden 20 voertuigen gecontroleerd. Twee bestuurders waren onder invloed van drugs en hun rijbewijzen werden voor 15 dagen ingetrokken. Eén wagen was ook niet in orde met de keuring. (DVL)