Twee gewonden bij zware klap op Paepestraat Didier Verbaere

15 januari 2019

Bij een zwaar verkeersongeval op de Paepestraat in Wichelen zijn dinsdagmiddag rond 12.30 uur twee bestuurders gewond geraakt. Twee andere wagens deelden in de brokken. Ter hoogte van het kruispunt met Elsbrug reden een Ford Ka en een Toyota Yaris vermoedelijk frontaal op elkaar in. De omstandigheden van het ongeval moeten nog worden onderzocht, want beide bestuurders werden nog niet verhoord. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer van Lede kwam ter plaatse om de brokken te ruimen. Eén rijstrook van de steenweg tussen Wichelen en Lede was een tijdlang afgesloten.