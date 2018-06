Tractor vat vuur 25 juni 2018

02u29 0

Een brandende tractor veroorzaakte zaterdagnamiddag paniek langs de Wanzelesteenweg in Serskamp. Door vermoedelijk een kortsluiting ontstond er brand in de motor. Omdat de tractor geparkeerd stond onder een afdak, vreesde men dat vuur snel uitbreiding zou nemen. De eigenaar ging zelf aan het blussen en dankzij de snelle aankomst van brandweerploegen uit Wichelen en Lede was het vuur snel onder controle. (KMJ/DJG)