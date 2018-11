Tien jaar Week van de smaak Didier Verbaere

17 november 2018

Luc Van der Linden (57) staat deze week voor de 10de maal achter de kookpotten in Wichelen naar aanleiding van de Week van de smaak.

De chefkok ruilde 23 jaar geleden zijn geboortedorp voor Brugge waar hij vandaag les geeft aan de Spermalie Hotelschool. Tien jaar geleden startte hij kleinschalig met het kookevent in Wichelen in zijn geboortehuis. Nadien verhuisde het culinaire event naar steeds grotere zalen. Zondag schuiven 90 mensen de voeten onder de tafel en ook volgend weekend is bijna uitverkocht. “Het is leuk om elk jaar terug te keren naar één van de Wichelse deelgemeentes om te koken. Vorig jaar hadden we hier in Schellebelle zelfs een jaar lang een succesvol pop-up restaurant. En ik speel hier ook nog in een muziekband met enkele oude vrienden”, zegt Luc.

De Week staat dit jaar in het teken van gezond-tijd. “Maar het is voor mij een jubileumeditie dus kook ik gewoon feestelijk en waar ik zin in heb”, lacht Luc. Op het menu staat een aperitiefbier met exquise hapjes, een praline met gerookte zalm, scampi met gemarineerde kool, een voorgerecht met zeebaars en puree van ratte-aardappelen en zongedroogde tomaten. Als hoofdgerecht serveert hij parelhoen met spitskool en grondwitloof. En als dessert een charlotte van framboos, opera van bittere chocolade en tiramisu met speculaas. En dit aan amper 40 euro, inclusief koffie en aperitief. “De tiende verjaardag is zeker geen eindpunt en ik zou heel graag nog eens een tweede pop-up restaurant beginnen in Wichelen”, besluit Luc. Er zijn nog enkele plaatsjes beschikbaar voor het menu in Feestzaal De Zwaan in de Statiestraat op zondag 25 november. Info via luc.van.der.linden@telenet.be.