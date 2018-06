Stalbrand blijkt afvalbrand 25 juni 2018

Verschillende brandweerwagens arriveerden zondag rond 18 uur op Brukkelen in Wichelen. Daar was alarm geslagen voor een stalbrand. Dat was het niet. Wel een enorme afvalbrand. Het vuur werd gedoofd.





Vrijdagavond gebeurde rond 21 uur hetzelfde met grasafval op de Scheldedijk tegenover de Wichelse brandweerkazerne. Beide rekeningen volgen. (KMJ)