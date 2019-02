Speelweide ’t Belleken nog groener en avontuurlijker Didier Verbaere

04 februari 2019

15u56 9

De speelweide van het Gemeentelijke Instituut voor Basisonderwijs ’t Belleken in Schellebelle kleurt nog groener en avontuurlijker. Afgelopen weekend bouwden ouders en kinderen er een heuse wilgenhut. En vandaag vormden twee stoere papa’s enkele dode boomstronken om tot leuke speelelementen. De kleuters van het 3de kleuterklasje mochten ze als eerste testen. Eerder bouwde de school ook al een buitenkeuken, een vertelklasje in openlucht, een moestuin en een kippenhok. En dit alles in het kader van Milieu Op School (MOS).