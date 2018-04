Slimme camera's doen hun werk 17 april 2018

De politie van de zone Wetteren-Laarne-Wichelen heeft in Wichelen met behulp van automatische nummerplaatherkenning een voertuig onderschept dat niet stond ingeschreven. Er werd een pv opgemaakt en een klem op de wagen gezet. De eigenaar kan zijn auto pas terugkrijgen nadat het correct is ingeschreven en de boete betaald. Een andere chauffeur liep in Wetteren tegen de lamp toen de camera opmerkte dat de bestuurder nog een openstaande boete had. Ook die werd geïnd. (DVL)