Slaatje Praatje wint federale armoedeprijs 12 juni 2018

02u36 2

Slaatje Praatje, de mobiele en sociale kruidenier van onder meer Laarne en Wichelen, heeft de Federale Prijs voor Armoedebestrijding gekregen. Sinds 2013 strijkt de mobiele marktwagen neer in de gemeentes om er kwaliteitsvolle voeding en verzorgingsproducten aan lage prijzen te verkopen. De jury noemde het project uniek in Vlaanderen. "Een vijftigtal vrijwilligers met armoede-ervaring zet zich in om de markt vlot te laten verlopen. Tijdens deze marktdagen is er tijd en ruimte voor ontmoeting en informatie-uitwisseling. Zo wil de mobiele sociale kruidenier door sociale tewerkstelling de zelfredzaamheid van mensen in armoede vergroten", aldus de organisatie. Na de erkenning van de jury kreeg Slaatje Praatje ook het grootst aantal stemmen bij een internetverkiezing. (DVL)