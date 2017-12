Senioren smullen samen 02u38 0 Foto DVL Burgemeester Kenneth Taylor is voor even ober.

Zo'n 70 alleenstaanden uit Wichelen hebben samen kerst gevierd in De Kapelle in de Bruinbeke. Burgemeester Kenneth Taylor (Open Vld) organiseerde er voor het vijfde jaar een warme kerstavond voor mensen die de avond anders alleen moeten spenderen. En dat zijn er jaar na jaar meer. Het werd een bijzonder gezellige avond. En voor de burgemeester werd het een mooie afsluiter van de Warmste Week, want zondagnamiddag kon hij een cheque van 11.000 euro overhandigen op Puyenbroeck. "Met de opbrengst van de verkoop van onze D-Day Gin en de giften die we kregen voor de geboorte van onze eerste zoon Lewis", aldus de burgemeester. (DVL)