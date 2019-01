Scoutscomité investeert in duurzame lokalen Didier Verbaere

22 januari 2019

17u16 0

Het Scouts Comité van scoutsgroep Were Di Serskamp wil dit jaar nog investeren in duurzame warmtepompen en zonnepanelen voor de lokalen. “Als scout en gids is natuur onze troef en daarom hechten wij veel waarde aan ecologie en willen wij ons steentje bijdragen aan een duurzame toekomst”, zegt het Scouts Comité. Zij zitten maandelijks samen en vergaderen over het algemeen beheer van de scouts en het onderhoud van de lokalen.