Scheidsrechter legt match stil en roept alle spelers naar binnen na racistische opmerking van supporter: “Ik ben het kotsbeu” Redactie

12 november 2018

22u05 0 Wichelen De match tussen KVV Schelde en KFC Heusden in Schellebelle is afgelopen weekend stilgelegd na een racistische opmerking van een toeschouwer. Scheidsrechter Murad: “Ik hoef dit niet te pikken.”

“Je hoort elke match wel verwijten. Dat je een bril moet kopen, dat je blind bent, dat je er niets van kent.” Scheidsrechter Murad A. kan het weten. Hij leidt al tien jaar voetbalmatchen in goede banen, bij de jeugd én de eerste ploegen. Hij hoorde veel, maar zondag, tijdens de match tussen Schelde en Heusden in derde provinciale, ging een supporter van thuisploeg KVV Schelde een stap te ver.

“Terrorist!”, klonk het, toen de ref de bank van Schelde toesprak. Scheidsrechter Murad is namelijk van Arabische afkomst. Het was het sein voor de ref om er de brui aan te geven. Hij riep alle spelers naar binnen, en wilde aanvankelijk de wedstrijd affluiten.

Dieren

“Ik was kwaad, ja. Nog steeds", reageert hij, de dag na de match. “Sommige spelers en toeschouwers worden dieren tijdens voetbalmatchen . Ik beschouw dat echt niet meer als mensen. En zondag was ik het kotsbeu. Matchen fluiten is nog steeds mijn hobby. Ik sta daar op mijn zondagnamiddag, en dan hoor ik zoiets. Dan hoeft het voor mij niet meer.”

Uiteindelijk stapte Murad wel opnieuw het veld op. “De spelers en bestuursleden lieten me weten dat ze het niet kunnen vonden, wat die supporter geroepen had. Ik wilde hen ook niet straffen. Dus we hebben verder gespeeld.” KVV Schelde riep met de micro wel af dat zulke racistische uitlatingen niet getolereerd worden. De supporter in kwestie werd aangesproken op zijn gedrag, en was naar verluid bijzonder onder de indruk van het gebeuren.

Te tolerant

Na het incident bleef het opvallend kalm langs de zijlijn, bevestigen beide teams. “Het heeft gewerkt, hé”, zegt ref Murad droog. “Wij scheidsrechters hoeven dit allemaal niet te pikken. Ik vind dat de KBVB, de Belgische voetbalbond, te veel toelaat. Ze gaan er te vaak van uit dat we de opmerkingen niet te persoonlijk mogen nemen. Maar we worden veel te tolerant", aldus Murad.

De trainer van Heusden en de voorzitter van Schelde lieten aan onze redactie weten dat ze achter de actie van de scheidsrechter staan. “Zulke opmerkingen zijn totaal ontoelaatbaar”, klonk het aan beide zijden. De match tussen Schelde en Heusden eindigde op 3-3.