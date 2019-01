Reservoir pelletkachel vat vuur Didier Verbaere en Koen Moreau

05 januari 2019

18u35 0

Vrijdagnacht omstreeks 4 uur werden de bewoners van een huis in de Smetledestraat in Serskamp opgeschrikt door dikke rook in de woning. Het reservoir van een pelletkachel was beginnen smeulen en dat zette de woning onder de rook. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te doven en de woning grondig te ventileren. Er vielen geen gewonden.