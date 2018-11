Qualitas Keukens over te nemen na faillissement Didier Verbaere en Koen Moreau

08 november 2018

15u15 8

Qualitas Keukens, aan de Paepestraat, is over te nemen na faillissement. De zaak is al enkele dagen dicht en verontruste klanten vrezen dat ze hun voorschot voor hun nieuwe keuken kwijt zijn. Het is dus afwachten of er een overnemer komt, een doorstart wordt gemaakt of de hele zaak ten gelde wordt gemaakt bij een verkoop. Zaakvoerders Tom en Sonja Burssens zijn voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

Qualitas was nochtans een begrip in de ruime regio en een betrouwbare speler op de markt van keukens, kasten en totaalinrichtingen. In 2002 werd de zaak nog volledig vernieuwd. En ook in de jaarrekeningen van de bvba, opgericht in 2009, lijkt niks te wijzen op problemen. Het bedrijf had vorig jaar nog een activa aan gebouwen, materiaal en wagenpark van 574.000 euro en een omzet van 423.000 euro. Er werd toen een klein verlies van 36.461 euro vermeld. Ook de schulden bij banken of leveranciers bleken niet onoverkomelijk. Het bedrijf was trots op haar persoonlijke aanpak en hanteerde concurrentiële prijzen. Waarom het faillissement nu is aangevraagd, is dus onduidelijk.