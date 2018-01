Prosper Van der Borght (76) wil naar assisen 02u49 0

De advocaten van Prosper Van der Borght, de opdrachtgever van de zogenaamde 'Opritmoord' in Schellebelle, willen dat de zaak richting assisen trekt. Zij vragen dat het hof van beroep zich onbevoegd verklaart om de zaak de behandelen.





De 76-jarige Prosper uit Schellebelle werd in oktober vorig jaar veroordeeld tot 26 jaar als opdrachtgever voor de moord op zijn 37-jarige zoon Eddy. Die werd in 2011 op zijn vaders oprit gedood door twee huurmoordenaars. Van der Borght was naar eigen zeggen de agressieve houding en de onophoudelijke eisen om extra geld van Eddy beu en hij leefde in angst voor zijn zoon. Prosper Van der Borght tekende beroep aan en hoopt dat de weg vrijgemaakt wordt voor een assisenproces. Daar riskeert hij levenslang. "Intussen is de wetswijziging rond de gecorrectionaliseerde assisenzaken vernietigd", zegt meester Kristiaan Vandenbussche. "We vragen dat het hof van beroep zich onbevoegd verklaart, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling het dossier naar het hof van Assisen kan sturen." De conclusies hierover zullen nu op papier gezet worden. De pleidooien vinden plaats op 16 april 2018. (DJG)