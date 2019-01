Proces Schellebellemoord gaat van start in beroep: “Ik wist dat Eddy vermoord zou worden, maar ik geloofde het niet” Jeffrey Dujardin

28 januari 2019

11u04 9 Wichelen In het Gentse hof van beroep is maandag het proces in de zaak rond de Schellebellemoord gestart. Gedurende twee dagen worden 21 getuigen verhoord, onder wie de kleindochter van Prosper, Candy Van Der Borght. “Ik wist dat Eddy vermoord zou worden, maar ik geloofde het niet”, zei ze.

Prosper Van Der Borght (78) beraamde samen met zijn dochter Belinda, met wie hij een incestueuze relatie had, het plan om zijn zoon te vermoorden. Eddy werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle. De correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeelde de nu 78-jarige Prosper tot 26 jaar cel. Zijn dochter Belinda kreeg 24 jaar, en de twee schutters 24 en 18 jaar cel. Allen gingen ze in beroep.

Alle beklaagden waren maandag aanwezig, ook Prosper. Hij gaf geen gezonde indruk, de zeventiger is fel vermagerd. De man verbleef vorige week nog in het ziekenhuis en moet vrijdag opnieuw onderzocht worden.

De afwezigheid van een belangrijke getuige, psychiater Lieve Dams, zorgde voor een moeilijke start van het proces. Kristiaan Vandenbussche, samen met Julie Vandenbogaerde advocaat van Belinda, wou dat Dams toch getuigt, indien nodig via een videoconferentie. Frank Scheerlinck, advocaat van schutter David C., kondigde daarop aan om na de getuigenverhoren te willen concluderen. Daardoor zouden de pleidooien, gepland op woensdag en donderdag, uitgesteld moeten worden. Het hof zal hierover later beslissen.

Buiten gepest

Een goede vriend van slachtoffer Eddy kwam in de voormiddag aan het woord. Hij getuigde over de relatie tussen vader Prosper en zijn zoon. “Ze kwamen goed overeen tot Belinda bij haar vader kwam wonen, in 1991. Ze pestte Eddy buiten”, zei hij. Belinda kon de getuigenis moeilijk aanhoren en begon te huilen in het hof.

Candy Van Der Borght, de kleindochter van Prosper, dochter van Belinda en ex-vriendin van schutter David C., kreeg haar kans in de namiddag. Daarbij sprak ze over de aanleiding naar de feiten, “Er was al lang ruzie tussen mijn grootvader en Eddy. Prosper had me vijf jaar voor de feiten al gevraagd of ik iemand kende die zijn zoon kon vermoorden, maar ik hechtte er weinig geloof aan.”

Prosper had met vijf jaar voor de feiten al gevraagd of ik iemand kende die zijn zoon kon vermoorden Kleindochter Candy Van Der Borght

Haar toenmalig vriend David C. werd opgetrommeld: “Nu moet het gebeuren”, zei hij tegen haar. Na de feiten kwam C. terug bij Candy. “Hij zei me dat er geschoten was in het bureel. Hij zei dat hij naast Eddy geschoten had, maar dat Sabrina hem geraakt heeft”, zei ze. De kleindochter verklaarde aan de politie dat C. haar vertelde dat “Eddy met een grote zucht neerviel naast zijn bestelwagen”.

Meester Frank Scheerlink wou duidelijkheid of zij op de hoogte was van alles. “Ik wist dat hij vermoord zou worden, maar ik geloofde het niet”, zei ze in het hof. “Ja, ik voel me schuldig. Ik had het kunnen tegenhouden. Mijn moeder draagt een grotere schuld dan mijn grootvader, zij is volgens mij de drijvende kracht.”