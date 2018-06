Pompgemaal in gemeente zal 800.000 euro kosten 25 juni 2018

02u29 0 Wichelen De gemeente gaat een pompgemaal bouwen om in de toekomst wateroverlast bij hevig onweer tegen te gaan.

Na de zovele onweren die Oost-Vlaanderen geteisterd hebben de afgelopen maanden is het overduidelijk dat waterlast uit het niets kan ontstaan. In Wichelen hebben ze dit ook begrepen en hebben ze een stap in de juist richting gezet, met de bouw van een nieuw pompgemaal, kostprijs 800.000 euro. Een pompgemaal is een systeem waarbij een pomp water van een lager naar een hoger niveau brengt. Het brengt of houdt water op een bepaald peil. De gemeente vroeg al jaren een oplossing voor de wateroverlast, omdat de waterlopen Bosbeek en Roebeek hun water niet kwijt konden in de Schelde. De provincie plaatste eind vorig jaar twee tijdelijke pompen aan de Lage Weg en één aan Bohemen. Maar nu komt er dus een definitieve oplossing met het pompgemaal. Het provinciebestuur heeft dit vorige week beslist en staat in voor de bouw. De werken zouden nog deze zomer beginnen. (DJG)





