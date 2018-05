Politiehond vat inbreker 11 mei 2018

Een 20-jarige man uit Wichelen heeft in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in het STUK-café in Leuven. Een alerte werknemer van de zaak zag bij het verlaten van het gebouw een man die door een raam klom en hij verwittigde de politie. De Leuvense politie kwam meteen ter plaatse en het hele gebouw werd doorzocht met een politiehond.





De viervoeter vond al snel een jongeman die zich binnen verstopt had. De 20-jarige man werd ingerekend door de politie en werd meegenomen naar het politiecommissariaat. (ADPW)