Poetshulpen krijgen jobcoach in Wichelen Didier Verbaere

29 november 2018

16u42 0

Assist at Home is op zoek naar tien extra krachten poetshulp in Wichelen. De vraag naar personeel in de sector blijft stijgen en het aantal mensen dat via dienstencheques een poetshulp zoekt, neemt zienderogen toe. Assist at Home zoekt hiervoor mensen tussen 28 en 45. “We bieden hen een job op maat met meer flexibiliteit, aandacht voor de persoonlijke situatie en begeleiding”, weet Nathalie Van Rompu, directeur van Assist at Home. Het bedrijf zet hiervoor speciale coaches in. “Zij leren onze mensen goed poetsen maar zetten ook in op communiceren met klanten, leren plannen en opkomen voor zichzelf. Voor oudere werknemers zoeken we bovendien aangepaste en lichtere werkposten”, weet Katrien Schoorens, kantoorverantwoordelijke in Wichelen. Een poetshulp evolueert meer en meer naar een persoonlijke assistent van de (oudere) klanten. “De werknemers krijgen bijvoorbeeld ook een basisopleiding om goed te kunnen omgaan met mensen met dementie thuis of in een assistentiewoning. Ze mogen ook strijken, koken, boodschappen doen of mensen gewoon gezelschap houden”, weet Katrien. Meer info op www.werkenbijassist.be.