Peetvader Prosper (77) niet naar assisen 29 mei 2018

Prosper V. (77) wordt niet doorverwezen naar het hof van assisen. Het hof van beroep in Gent heeft zich bevoegd verklaard. De man liet in 2011 in Schellebelle zijn zoon Eddy vermoorden. De correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeelde hem daarvoor al tot 26 jaar cel.





De zaak van de 'Schellebellemoord' wordt dus overgedaan in het Gentse hof van beroep. De advocaat van Prosper V., Kristiaan Vandenbussche, wil de zaak voor assisen en overweegt nu naar het Hof van Cassatie te stappen, en mogelijk nadien naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. "Als we daar geraken, wordt het dossier ontnomen aan het hof van beroep en ligt de zaak opnieuw stil."





"Wij stonden klaar om onze verdediging te voeren voor het hof van assisen, tot we te horen kregen dat we voor een correctionele rechtbank moesten verschijnen", pleitte zijn advocaat Vandenbussche. "Het is alsof je vrouw aankondigt te gaan skiën. Je koopt een skipak, tot je op het vliegtuig wordt gezet naar Spanje om te gaan waterskiën." Op 8 oktober wordt gedebatteerd over welke getuigen zullen worden gehoord.





(DJG)