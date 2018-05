Pastoor Bracke neemt er ook Zulte bij 14 mei 2018

Peter Bracke, priester van Lede en Wichelen, neemt ook de gelovigen van Zulte onder zijn hoede. Hij wordt er bijgestaan door diaken Johan Van Wassenhove. Peter Bracke is vandaag reeds pastoor van Schellebelle, Serskamp en Wichelen en parochievicaris in de parochie Laarne-Wetteren. Hij werd op 25 april benoemd tot lid van de dekenale equipe van het dekenaat Deinze en tot pastoor-moderator van de parochie Zulte (Machelen, Olsene en Zulte). Hij volgt er Johan Van Der Schueren op, die aalmoezenier werd van het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem. (DVL)