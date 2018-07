Openluchtcafé is terug 02 juli 2018

Het openluchtcafé Beau Soleil, in de pastorijtuin van Serskamp, staat terug op de zomeragenda. Van 5 tot 22 juli slaat Beau Soleil de tenten op van donderdag tot zondag. "Met het beproefde recept, maar er zijn enkele nieuwigheden. Op donderdag serveren we akoestische optredens, terwijl je op vrijdag een whiskey-, gin- of biertasting kan bijwonen. Tijdens het weekend dineer je tegen de achtergrond van de historische pastorij in ons openluchtrestaurant La Grande Bouffe. Of hou het simpel en laat de kinderen ravotten op het springkasteel terwijl je verpoost in onze strandzetels", aldus de organisatie. Deuren openen op donderdag en vrijdag vanaf 19 uur, op zaterdag vanaf 17 uur en op zondag vanaf 15 uur.





Voor het openluchtrestaurant en de tastings is het nodig om te reserveren op 0472/42.48.02 of www.beausoleil.be. (DVL)