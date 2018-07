Ook groot scherm op Dorp 09 juli 2018

LVB Schellebelle, de brandweer, gemeente Wichelen, verenigingen en fans slaan de handen in elkaar om de halve finale van dinsdagavond tussen België en Frankrijk uit te zenden op groot scherm op het Dorpsplein. Er is geen uitzending in De Kapelle in de Bruinbeke. De vorige uitzendingen waren er niet echt succesvol. Op het Dorp gaan de tapkranen open om 19 uur. Daarna is er, hopelijk, afterparty tot middernacht. (DVL)