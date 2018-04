Nieuwe kleedkamers voor SK Wichelen 10 april 2018

02u52 0

Spelers, trainers en arbiters kunnen zich voortaan comfortabel omkleden en douchen aan de terreinen van 4de Provincialer SK Wichelen. Het gemeentebestuur investeerde 68.000 euro in nieuwe kleedunits aan de terreinen aan de Doornstraat. De oude accommodatie was dringend aan vervanging toe. "En de kleedkamers zullen ook gebruikt kunnen worden door KVV Schelde en Atletiekclub Eerlijk Streven als zij hier tijdelijk komen spelen en trainen bij de realisatie van het Masterplan Bellekouter in Schellebelle", legt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) uit. Daar wil het bestuur nieuwe terreinen, een kantine, kleedkamers en tribunes bouwen. En ook een nieuwe sporthal. "Zodra dat plan gerealiseerd is, worden de terreinen van SK verkocht en verkaveld en verkopen we de units weer", besluit Kenneth. (DVL)