Nieuwe bres in dijk voor bestrijding knijtenplaag 12 juli 2018

02u44 0 Wichelen Met een tweede bres in de oude Scheldedijk willen de gemeente en Civiele Bescherming de knijtenplaag bestrijden. Door extra water in het gebied te pompen, worden de omstandigheden voor het voortplanten van de beestjes minder gunstig.

In Wichelen wordt deze ochtend een tweede bres geslagen in de oude Scheldedijk. Op die manier willen gemeente en Civiele Bescherming de knijtenplaag (kleine steekmuggen) een halt toeroepen.





Stroomopwaarts van de bestaande bres aan het overstromingsgebied Wijmeersch met een tweede inham ervoor zorgen dat het gebied sneller ontwatert.





Onderzoek

De jongste weken wordt Schellebelle geteisterd door honderdduizenden knijten. In het slib van het overstromingsgebied vinden ze in deze zomerse omstandigheden en de lage waterstand de ideale biotoop om zich massaal voor te planten. "Door extra water in het gebied te pompen maken we de omstandigheden minder gunstig voor de knijten", aldus burgemeester Kenneth Taylor.





In een eerste fase werd de bestaande inham van Wijmeersch reeds verdiept en werd extra water in het gebied gepompt. "Naast de reeds getroffen maatregelen zal de Vlaamse Waterweg nv met een team van experten onderzoeken welke maatregelen op lange termijn genomen kunnen worden. We laten de Universiteit Antwerpen een aangepast sluisbeheer uitwerken om kans op knijten in de Bergenmeersen te minimaliseren." (DVL)