Nieuwe bestuursploeg voor Wichelen Nieuwkomer wordt meteen schepen Eric Jacobs Didier Verbaere

21 december 2018

11u52 0 Wichelen SAMEN heeft de namen en bevoegdheden voor het nieuwe schepencollege in Wichelen deze ochtend bekend gemaakt. De partij van burgemeester Kenneth Taylor behaalde de absolute meerderheid bij de verkiezingen met 54,3 procent van de stemmen en 13 op 21 zetels in de gemeenteraad.

Burgemeester blijft Kenneth Taylor en zal naast de bevoegdheden van algemeen bestuur en veiligheid ook financiën en burgerparticipatie tot zich nemen. “We willen een schaduw gemeenteraad in het leven roepen van burgers waaraan we de projecten en uitdagingen waar onze gemeente voor staat, kunnen voorleggen om zo de mening te horen van de bevolking”, weet Kenneth.

Bij de verkiezingen behaalde nieuwkomer Eric Jacobs meteen 744 stemmen en is meteen schepen in Wichelen. De voormalige thuisverpleger wordt bevoegd voor Zorg voor ouderen en dienstverlening aan huis en thuiszorg. “Vanuit mijn ervaring als thuisverpleger zal ik het WZC Molenkouter en de thuiszorg diensten ter harte nemen”. Daarnaast wordt Eric ook schepen van Milieu met een bijzonder aandacht voor zwerfvuil problematiek en Bosbeleid.

Kristof De Smet blijft 1ste schepen en schepen van onderwijs. Hij wordt ook verantwoordelijk voor de projecten Sportpark Bellekouter en voor een veilige schoolomgeving. Schepen Danny Praet wordt verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening en Vergunningen en blijft schepen van Mobiliteit.

Anneleen Rimbaut treedt in de voetsporen van Bert Van Malderen die met pensioen gaat. Ze neemt de bevoegdheid Openbare Werken over. “Met het uitwerken van het voetpaden plan moet de zwakke weggebruiker op de eerste plaats komen”, zegt Anneleen. Ze neemt ook de departementen Jeugd en Welzijn op zich en wil bijzondere aandacht schenken aan het terugdringen van kinderarmoede.

Schepen Christoph Van de Wiele zal instaan voor Citymarketing, Digitale Agenda en Administratieve Vereenvoudiging. “Om de vergrijzing van de bevolking een antwoord te bieden wordt het masterplan Molenkouter verder uitgewerkt”, zegt Christophe die ook voorzitter van het Bijzonder Comité is.

Huidig schepen Bart Segers behaalde 711 stemmen maar heeft in de partij slechts de 9de beste score. Maar hij wordt wel voorzitter van de gemeenteraad de komende drie jaren. Na 3 jaar zal nieuwkomer Benjamin Van Hauwermeiren deze rol overnemen. “Intern is er nooit discussie geweest over de schepenambten. Wie het meeste stemmen haalt, krijgt een uitvoerend mandaat”, klinkt het bij SAMEN.