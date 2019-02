Natuurpunt zoekt helpers voor herstel oude Schelde Didier Verbaere

22 februari 2019

13u44 0

Samen met de Vlaamse Overheid werkt Natuurpunt Scheldeland aan het herstel en de opwaardering van de Oude Schelde in de Kalkense Meersen in Wichelen. In Schellebelle wordt de oorspronkelijke scheldearm uitgegraven ter hoogte van de Kalkense Vaart. Op de oevers komt een nat rietmoeras als een nieuwe biotoop voor het zeldzame porseleinhoen. Dat porseleinhoen is gebaat bij een open landschap en daarom is Natuurpunt deze winter gestart met het verwijderen van wilgenopslag.

Zaterdag 23 februari zoekt de afdeling helpende handen voor een beheerswerkdag in de Oude Schelde. De werkdag start om 9.30 uur of om 13.30 uur op de Aard in Schellebelle. Wie dat wil, kan een halve of volledige dag helpen. Wie een hele dag komt, krijgt ‘s middags een lunch aangeboden. Ook tijdens het werken wordt gedacht aan een hapje en een drankje. Men draagt best werkhandschoenen en kledij die vuil mag worden. Wie daar zelf over beschikt kan een kapmes, houtzaag of bijl meebrengen. Natuurpunt zorgt ook voor degelijk werkmateriaal.