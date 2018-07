Natuurpunt Scheldeland wil grotere bosgordel 31 juli 2018

Natuurpunt Scheldeland en de gemeente Wichelen zetten volop in op de uitbreiding van de bosgordel rond Serskamp. De afdeling nam onlangs deel aan de Natuurpunt-actie waarbij mountainbike-club 2-manybikers een tweedaagse fietstocht van 150 kilometer aflegde van Diksmuide naar Mechelen. "De opbrengst lag boven onze verwachtingen", legt Antoon Blondeel, voorzitter van Natuurpunt Scheldeland uit. "Ons team haalde als eerste de eindmeet. We verkochten ook heel wat bio-wijn, organiseerden een geslaagde fiets- en spaghettinamiddag en kregen giften van particulieren en bedrijven. Natuurpunt nodigt iedereen uit om kennis te maken met de natuur in Serskamp. Op zaterdag 18 augustus is er een werkdag in de natuurgebieden Eetgoedweide en Hazenveldbos. Alle info op www.natuurpunt.be/agenda of facebook (DVL)