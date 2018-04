Nand (1,5) weer thuis minder dan twee dagen na val van 8 meter 24 april 2018

02u43 1 Wichelen De kleine Nand Levantaci (1,5) uit Schellebelle mocht gisteren het ziekenhuis alweer verlaten. Een klein mirakel als je weet dat hij zaterdag om 16 uur 8 meter naar beneden stortte in een gat in een sluis langs de Schelde.

De eerste berichten waren alarmerend: levensbedreigend en kritiek. Maar uiteindelijk hield Nand slechts een barst in de schedel en een bloeding over aan zijn val van 8 meter diep. De peuter mocht gisteren het kinderziekenhuis prinses Elisabeth in Gent verlaten. "Nand stelt het goed en de neurochirurg maakte zich deze namiddag (maandag, red.) ook geen zorgen meer. Hij heeft ons dan ook ontslagen", lacht een opgeluchte papa Michaël.





Rusten

"Nand moet nu wel nog rusten en over enkele weken volgen een nieuw onderzoek en scan. Maar dit is uiteraard prachtig nieuws. We hebben ondertussen ook contact gehad met Roger, de voorbijganger die ons heeft geholpen om Nand uit de schacht te halen. Ook hij was gerustgesteld. We zijn hem oneindig dankbaar", zegt papa Michaël.





Controle

De Vlaamse Waterweg liet ondertussen een aannemer de gaten van 20 bij 20 centimeter aan de Scheldesluis in Schellebelle deels dichttimmeren. "We hebben ook opdracht gegeven om in alle districten de sluizen te onderzoeken naar dergelijke veiligheidsrisico's en zullen waar nodig passende maatregelen nemen", zegt Carolien Peelaerts, woordvoerder van de Vlaamse Waterweg.





(DVL)