Muggen teisteren Schellebelle GEMEENTELIJK RAMPENPLAN OM PLAAG SNEL IN TE DIJKEN DIDIER VERBAERE

09 juli 2018

02u41 0 Wichelen Wichelen heeft het gemeentelijk rampenplan afgekondigd voor de bestrijding van... een muggenplaag. Die teistert Schellebelle al weken. De Civiele Bescherming zet met water uit de Schelde een overstromingsbekken aan Wijmeersch onder water om de plaag een halt toe te roepen.

"De komende dagen wordt er in periodes van zes uur water gepompt in het overstromingsbekken. Het water staat er nu veel te laag waardoor de muggen zich massaal kunnen voortplanten in het slib. We hopen dat we op die manier de eitjes en larven van de knijten kunnen verdelgen", zegt brandweercommandant Eric Trogh. Samen met de Civiele Bescherming van Liedekerke en Brasschaat werden zaterdag zware pompen geïstalleerd. Aan Uitbergenbrug staan twee pompen met een capaciteit van 13.000 liter per minuut. Aan Wijmeersch werden drie pompen geplaats die 20.000 liter per minuut in het gebied pompen.





Bewoners aan de andere oever van de Schelde trokken vorige week aan de alarmbel. Elke avond zwermen honderdduizenden knijten of kleine steekmuggen uit. Knijten zijn steekvliegjes van 1 tot 4 millimeter groot die zich voortplanten in vochtige omgevingen zoals plassen en slib langsheen rivieren. Door het droge weer en het lage water in de overstromingsgebieden langs de oevers van de Schelde in de Kalkense Meersen planten ze zich razendsnel voort.





Niet eerste keer

"Zodra de avond valt, zien we zwermen met honderdduizenden kleine mugjes opduiken. Rustig in de tuin zitten is geen optie meer, want die kleine duivels steken bijzonder hard", zegt Jo Capiau uit de Hogelandweg. Remi, een oudere buurman, kent het probleem. "Jaren geleden doken ze ook al op. Maar zoveel hebben we er nog nooit gezien." Ook dokter en schepen Bart Seghers kreeg al heel wat patiënten over de vloer die last hebben van hardnekkige beten.





Leger

Het probleem werd vorige week gemeld aan de gemeente. Burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) contacteerde De Vlaamse Waterweg. "In overleg met de diensten van de gouverneur en de Vlaamse Waterweg werd beslist om vrijdagavond de inham in de Scheldedijk uit te diepen. Zo kan meer water door het gebied stromen en wordt een groot deel van de larven en eitjes weggespoeld. Door de gemeentelijke fase van het noodplan af te kondigen, kon de Civiele Bescherming opgeroepen worden om extra water in het gebied te pompen. De komende dagen zitten we ook samen met experts van het leger. En we bekijken om de dijkweg af te sluiten voor fietsers zodat niet meer mensen slachtoffer worden van de hinderlijke insecten", zegt Taylor.