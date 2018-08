Motorrijder onder invloed verliest controle 14 augustus 2018

Een motorrijder is in de nacht van zaterdag op zondag om 1.40 uur de controle over zijn motor verloren en ging uit de bocht op de Wetterensteenweg in Serskamp. De man bleek geïntoxiceerd en werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is niet in levensgevaar. (DVL)