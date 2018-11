Motie van wanorde in Serskamp Didier Verbaere

21 november 2018

Toneelclub D’Eglantier brengt als najaarsproductie Motie van Wanorde van Ray Cooney op de planken van ’t Ankerpunt op Anker 29 in Serskamp. Een stuk waarin het avontuurtje van staatssecretaris De Neucker een onverwachte wending krijgt als er, letterlijk, een lijk tevoorschijn komt. Op de scène staan Inge Baeyens, Wim Baeyens, Nicole Bierhoff, Hans Bostoen, Roosje Clinckspoor, Renske De Bremme, Herwig Smetryns, Geert De Sutter, Gino Venneman en Nancy Van De Walle. In een regie van Wesley van Rossen. Voorstellingen op 24, 28 en 30 november en 1 december om 20 uur en op zondag 25 november om 15 uur. Kaarten via www.deglantier.be of op 0485/59.48.34 op weekdagen tussen 19 en 20 uur.